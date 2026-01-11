مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس: السلطات السورية تعتقل أكثر من 300 كردي عقب معارك حلب

الوكالة الوطنية للإعلام: العثور على محلقة إسرائيلية سقطت في عيتا الشعب

الوكالة الوطنية للإعلام: العثور على محلقة إسرائيلية سقطت في عيتا الشعب

مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس: إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا