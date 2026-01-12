الرئيس عون لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية بعد أدائهم قسم اليمين: مارسوا صلاحياتكم وفق القانون ولا تخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت وكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها

الرئيس جوزاف عون لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية، بعد أدائهم قسم اليمين:

مارسوا صلاحياتكم وفق القانون، ولا تخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت، وكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها، لأن أنظار العالم ستكون شاخصة إلينا للتأكّد من أنّ العملية الانتخابية ستتمّ بحرية… pic.twitter.com/LgBT1A415K