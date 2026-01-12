التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق الحدث مفرق كلية العلوم بسبب تجمع المياه وفريق "الأشغال" يعمل على المعالجة

متحدث باسم المفوضية الأوروبية: نحن على أتم الاستعداد لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة على إيران

الرئيس عون لرئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية بعد أدائهم قسم اليمين: مارسوا صلاحياتكم وفق القانون ولا تخضعوا لأي ضغوط من أي جهة أتت وكونوا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعدها