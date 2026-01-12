الأخبار
وزارة الصحة في غزة: وفاة طفلين بسبب البرد الشديد ما يرفع إلى 6 إجمالي وفيات الأطفال منذ بداية فصل الشتاء

2026-01-12 | 08:21
وزارة الصحة في غزة: وفاة طفلين بسبب البرد الشديد ما يرفع إلى 6 إجمالي وفيات الأطفال منذ بداية فصل الشتاء

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وعراقجي بحثا إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة
ترامب على تروث سوشال: أنا الذي أنقذت حلف شمال الأطلسي
15:46

شحادة لـ"عشرين 30": لوزارة الذكاء الاصطناعي دور في التوعية من خلال التعاون مع جمعيات أهلية وجامعات تمتد من البقاع إلى بيروت وسنطلق المشروع الوطني للتأهيل من النبطية للتركيز على أهمية التكنولوجيا وتطوير قدرات الشباب

15:33

شحادة لـ"عشرين 30": علينا استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

15:09

شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم

15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

15:46

شحادة لـ"عشرين 30": لوزارة الذكاء الاصطناعي دور في التوعية من خلال التعاون مع جمعيات أهلية وجامعات تمتد من البقاع إلى بيروت وسنطلق المشروع الوطني للتأهيل من النبطية للتركيز على أهمية التكنولوجيا وتطوير قدرات الشباب

15:33

شحادة لـ"عشرين 30": علينا استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

15:09

شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم

14:56

كمال شحادة لـ"عشرين 30": الشراكات مع الشركات العالمية تقتصر على التدريب ودعم القطاع الخاص والمصلحة اللبنانية العليا محفوظة ونركز على موضوع الـcyber security لتحصين لبنان من الاختراقات التي شهدناها في الاعوام السابقة

أخبار دولية
2025-12-19

بوتين يؤكد أن روسيا لن تهاجم بلداناً أخرى إذا عوملت "باحترام"

تقارير نشرة الاخبار
2026-01-09

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

أخبار لبنان
03:44

وزارة الأشغال: خدمة Google Transit أصبحت متاحة للمرة الأولى في لبنان

موضة وجمال
10:01

ظهور نادر خطف الأنظار… مايلي سايرس تتألق في الغولدن غلوب (صور)

تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

خبر عاجل
05:52

الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص

خبر عاجل
11:23

ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك

خبر عاجل
09:25

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل

