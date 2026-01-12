أكسيوس عن مصادر: ويتكوف وعراقجي بحثا إمكانية عقد اجتماع في الأيام المقبلة

حكومة غرينلاند في بيان: سنكثف جهودنا لضمان الدفاع عن أراضينا "في إطار الناتو"

وزارة الصحة في غزة: وفاة طفلين بسبب البرد الشديد ما يرفع إلى 6 إجمالي وفيات الأطفال منذ بداية فصل الشتاء