التالي

شحادة لـ"عشرين 30": لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية عموما ونحن بحاجة الى الكهرباء ولكن نستطيع تأمينها بطرق مختلفة