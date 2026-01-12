شحادة لـ"عشرين 30": على لبنان من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية البدء بوضع القوانين وانشاء المؤسسات التي تنقل لبنان من القرن الـ 19 بالاساليب العثمانية بالادارة والتفكير والقوانين الى القرن الـ 21

كمال شحادة لـ"عشرين 30": نعمل ووزارة الداخلية على لجنة لتطوير دفتر شروط الهوية الرقمية ونستعد لاطلاق هذا المشروع في الاسابيع المقبلة وهي ستسمح باجراء المعاملات مع القطاع العام ومع اطراف اخرى بالشكل الرقمي وتكون موثقة