شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم