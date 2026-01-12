الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شحادة لـ"عشرين 30": على لبنان من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية البدء بوضع القوانين وانشاء المؤسسات التي تنقل لبنان من القرن الـ 19 بالاساليب العثمانية بالادارة والتفكير والقوانين الى القرن الـ 21

آخر الأخبار
2026-01-12 | 14:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شحادة لـ&quot;عشرين 30&quot;: على لبنان من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية البدء بوضع القوانين وانشاء المؤسسات التي تنقل لبنان من القرن الـ 19 بالاساليب العثمانية بالادارة والتفكير والقوانين الى القرن الـ 21
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شحادة لـ"عشرين 30": على لبنان من خلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية البدء بوضع القوانين وانشاء المؤسسات التي تنقل لبنان من القرن الـ 19 بالاساليب العثمانية بالادارة والتفكير والقوانين الى القرن الـ 21

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لـ"عشرين

30":

لبنان

الذكاء

الاصطناعي

والتكنولوجيا

الرقمية

البدء

القوانين

وانشاء

المؤسسات

لبنان

القرن

بالاساليب

العثمانية

بالادارة

والتفكير

والقوانين

القرن

LBCI التالي
كمال شحادة لـ"عشرين 30": الشراكات مع الشركات العالمية تقتصر على التدريب ودعم القطاع الخاص والمصلحة اللبنانية العليا محفوظة ونركز على موضوع الـcyber security لتحصين لبنان من الاختراقات التي شهدناها في الاعوام السابقة
شحادة لـ"عشرين 30": لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية عموما ونحن بحاجة الى الكهرباء ولكن نستطيع تأمينها بطرق مختلفة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
16:50

اليونيفيل: دبابتان إسرائيليتان تطلقان ثلاث قذائف قرب سردا دون تسجيل إصابات

LBCI
أخبار دولية
16:41

الولايات المتحدة تندد بـ"تصعيد خطر" بعد إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
16:39

وزير الخارجية الألماني يحث بعد لقائه مع روبيو جميع الدول الأوروبية على محاولة التوصل إلى موقف مشترك بشأن العقوبات المفروضة على إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:50

اليونيفيل: دبابتان إسرائيليتان تطلقان ثلاث قذائف قرب سردا دون تسجيل إصابات

LBCI
آخر الأخبار
16:39

وزير الخارجية الألماني يحث بعد لقائه مع روبيو جميع الدول الأوروبية على محاولة التوصل إلى موقف مشترك بشأن العقوبات المفروضة على إيران

LBCI
أخبار لبنان
16:31

شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
16:05

شحادة لـ"عشرين 30": يجب أن يكون لدينا في لبنان قانون لحماية الخصوصية والبيانات ووزارتا التكنولوجيا والعدل تعملان حاليا على تطويره بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على أن يقدّم إلى مجلس الوزراء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-09-10

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار دولية
11:09

موسكو تقول إنها استخدمت صاروخ أوريشنيك لاستهداف مصنع في لفيف الأوكرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-09

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
اقتصاد
00:20

سعر الذهب تجاوز 4600 دولار للأونصة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

LBCI
خبر عاجل
05:52

الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More