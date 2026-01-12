التالي

كمال شحادة لـ"عشرين 30": الشراكات مع الشركات العالمية تقتصر على التدريب ودعم القطاع الخاص والمصلحة اللبنانية العليا محفوظة ونركز على موضوع الـcyber security لتحصين لبنان من الاختراقات التي شهدناها في الاعوام السابقة