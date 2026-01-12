شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

شحادة لـ"عشرين 30": لوزارة الذكاء الاصطناعي دور في التوعية من خلال التعاون مع جمعيات أهلية وجامعات تمتد من البقاع إلى بيروت وسنطلق المشروع الوطني للتأهيل من النبطية للتركيز على أهمية التكنولوجيا وتطوير قدرات الشباب