الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
البقاع
5
o
الجنوب
14
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
2026-01-12 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن انشاء هذه الوزارة ضروري وجزء لا يتجزأ من المشروع الاقتصادي للحكومة.
وأوضح في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـ LBCI أن أي مشروع للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يتطلب كهرباء واتصالات، مشيرًا الى أنه "على وزراء الكهرباء والاتصالات أن يوصلوا لبنان الى وضع يسمح بوجود "data centers"، مما يعني أنه هناك حاجة للتكامل بين الوزارات.
في السياق، لفت الوزير شحادة الى أن وزارته تعمل مع 14 وزارة بالعمق، قائلًا "عقدنا اجتماعات ونظمنا ورش عمل وركزنا على الوزارات حيث يمكن تحسين الخدمات وفريق العمل يتكون من 18 متطوع ويعملون بجدية".
وأضاف: "نعمل ووزارة الداخلية على لجنة لتطوير دفتر شروط الهوية الرقمية ونستعد لاطلاق هذا المشروع في الاسابيع المقبلة وهي ستسمح باجراء المعاملات مع القطاع العام ومع اطراف اخرى بالشكل الرقمي وتكون موثقة".
ورأى الوزير شحادة أنه لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية عمومًا، وأنه عليه البدء بوضع القوانين وإنشاء المؤسسات التي تنقل لبنان من القرن الـ 19 بالاساليب العثمانية بالادارة والتفكير والقوانين الى القرن الـ 21.
وفي ما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي في لبنان، أشار شحادة الى أن "الشراكات مع الشركات العالمية تقتصر على التدريب ودعم القطاع الخاص"، موضحًا أن "المصلحة اللبنانية العليا محفوظة ونركز على موضوع الـcyber security لتحصين لبنان من الاختراقات التي شهدناها في الاعوام السابقة".
كما اعتبر أنه على لبنان استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي.
في إطار متصل، أكد الوزير شحادة أن لوزارة الذكاء الاصطناعي دور في التوعية من خلال التعاون مع جمعيات أهلية وجامعات تمتد من البقاع إلى بيروت.
وأعلن أن الوزارة ستطلق المشروع الوطني للتأهيل من النبطية للتركيز على أهمية التكنولوجيا وتطوير قدرات الشباب.
وفي موضوع الخصوصية المتصلة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، اعترف شحادة أن الدولة لا تستطيع ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن الوزارة قررت "اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم".
وأكد الوزير شحادة أنه "يجب أن يكون لدينا في لبنان قانون لحماية الخصوصية والبيانات، لافتًا الى أن وزارتا التكنولوجيا والعدل تعملان حاليًا على تطويره بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على أن يُقدّم إلى مجلس الوزراء.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
استثمار
الطاقات
المحلية
لتحويل
لبنان
ريادي
الذكاء
الاصطناعي
التالي
اليونيفيل: دبابتان إسرائيليتان تطلقان ثلاث قذائف قرب سردا دون تسجيل إصابات
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:33
شحادة لـ"عشرين 30": علينا استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
15:33
شحادة لـ"عشرين 30": علينا استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي
0
آخر الأخبار
2025-12-06
وزير الطاقة القطري: احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة ستدفع نمو الطلب على الغاز
آخر الأخبار
2025-12-06
وزير الطاقة القطري: احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة ستدفع نمو الطلب على الغاز
0
أخبار دولية
2025-10-27
هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي تكشف عن خطة لإقامة مركز بيانات بقدرة 6 جيغاوات
أخبار دولية
2025-10-27
هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي تكشف عن خطة لإقامة مركز بيانات بقدرة 6 جيغاوات
0
أخبار لبنان
2025-12-22
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
أخبار لبنان
2025-12-22
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:45
الرئيس عون: مسؤولية الدولة توفير مناخ مشجّع للاستثمار والاستقرار السياسي يساعد على ذلك
أخبار لبنان
04:45
الرئيس عون: مسؤولية الدولة توفير مناخ مشجّع للاستثمار والاستقرار السياسي يساعد على ذلك
0
أخبار لبنان
04:13
توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء
أخبار لبنان
04:13
توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء
0
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
0
أخبار لبنان
02:56
حاصباني: الحكومة تُبَدّي حملة اليوروبوند على المودعين
أخبار لبنان
02:56
حاصباني: الحكومة تُبَدّي حملة اليوروبوند على المودعين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:13
توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء
أخبار لبنان
04:13
توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء
0
صحف اليوم
00:52
"الميكانيزم" يبحث إلزام إسرائيل بوقف العمليات العدائية (اللواء)
صحف اليوم
00:52
"الميكانيزم" يبحث إلزام إسرائيل بوقف العمليات العدائية (اللواء)
0
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
0
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:27
استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
3
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
4
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
5
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
6
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
7
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
12:02
شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه
8
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More