الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

أخبار لبنان
2026-01-12 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
شحادة: يجب استثمار الطاقات المحلية لتحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن انشاء هذه الوزارة ضروري وجزء لا يتجزأ من المشروع الاقتصادي للحكومة.

وأوضح في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر شاشة الـ LBCI أن أي مشروع للنهوض بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يتطلب كهرباء واتصالات، مشيرًا الى أنه "على وزراء الكهرباء والاتصالات أن يوصلوا لبنان الى وضع يسمح بوجود "data centers"، مما يعني أنه هناك حاجة للتكامل بين الوزارات.

في السياق، لفت الوزير شحادة الى أن وزارته تعمل مع 14 وزارة بالعمق، قائلًا "عقدنا اجتماعات ونظمنا ورش عمل وركزنا على الوزارات حيث يمكن تحسين الخدمات وفريق العمل يتكون من 18 متطوع ويعملون بجدية".

وأضاف: "نعمل ووزارة الداخلية على لجنة لتطوير دفتر شروط الهوية الرقمية ونستعد لاطلاق هذا المشروع في الاسابيع المقبلة وهي ستسمح باجراء المعاملات مع القطاع العام ومع اطراف اخرى بالشكل الرقمي وتكون موثقة".

ورأى الوزير شحادة أنه لا يمكن للبنان أن يكون بمنأى عن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية عمومًا، وأنه عليه البدء بوضع القوانين وإنشاء المؤسسات التي تنقل لبنان من القرن الـ 19 بالاساليب العثمانية بالادارة والتفكير والقوانين الى القرن الـ 21.

وفي ما يخص توظيف الذكاء الاصطناعي في لبنان، أشار شحادة الى أن "الشراكات مع الشركات العالمية تقتصر على التدريب ودعم القطاع الخاص"، موضحًا أن "المصلحة اللبنانية العليا محفوظة ونركز على موضوع الـcyber security لتحصين لبنان من الاختراقات التي شهدناها في الاعوام السابقة".

كما اعتبر أنه على لبنان استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي.

في إطار متصل، أكد الوزير شحادة أن لوزارة الذكاء الاصطناعي دور في التوعية من خلال التعاون مع جمعيات أهلية وجامعات تمتد من البقاع إلى بيروت. 

وأعلن أن الوزارة ستطلق المشروع الوطني للتأهيل من النبطية للتركيز على أهمية التكنولوجيا وتطوير قدرات الشباب.

وفي موضوع الخصوصية المتصلة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، اعترف شحادة أن الدولة لا تستطيع ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الوزارة قررت "اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم".

وأكد الوزير شحادة أنه "يجب أن يكون لدينا في لبنان قانون لحماية الخصوصية والبيانات، لافتًا الى أن وزارتا التكنولوجيا والعدل تعملان حاليًا على تطويره بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي على أن يُقدّم إلى مجلس الوزراء.



أخبار لبنان

آخر الأخبار

استثمار

الطاقات

المحلية

لتحويل

لبنان

ريادي

الذكاء

الاصطناعي

LBCI التالي
اليونيفيل: دبابتان إسرائيليتان تطلقان ثلاث قذائف قرب سردا دون تسجيل إصابات
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:33

شحادة لـ"عشرين 30": علينا استثمار الطاقات الموجودة في الداخل بدل السماح لها بالهجرة والعمل في الخارج من أجل تحويل لبنان إلى مركز ريادي في الذكاء الاصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-06

وزير الطاقة القطري: احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة ستدفع نمو الطلب على الغاز

LBCI
أخبار دولية
2025-10-27

هيوماين السعودية للذكاء الاصطناعي تكشف عن خطة لإقامة مركز بيانات بقدرة 6 جيغاوات

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:45

الرئيس عون: مسؤولية الدولة توفير مناخ مشجّع للاستثمار والاستقرار السياسي يساعد على ذلك

LBCI
أخبار لبنان
04:13

توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء

LBCI
أخبار لبنان
03:39

فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار

LBCI
أخبار لبنان
02:56

حاصباني: الحكومة تُبَدّي حملة اليوروبوند على المودعين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:13

توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء

LBCI
صحف اليوم
00:52

"الميكانيزم" يبحث إلزام إسرائيل بوقف العمليات العدائية (اللواء)

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
أخبار لبنان
03:39

فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More