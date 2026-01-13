رئيسة المفوضية الأوروبية: سيتم اقتراح المزيد من العقوبات على إيران بسرعة

وزير التجارة الإماراتي: ليس واضحا كيف سيطبق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري تعاملات تجارية مع إيران وسنرى ما إذا كان سيؤثر على واردات المواد الغذائية

المطارنة الموارنة: يعوّل الأباء على صدق النوايا عند أهل الحكم والمراجع المؤثرة في لبنان من أجل توحيد الجهود والاستفادة من الفرصة الدولية التي تساهم في دعم لبنان