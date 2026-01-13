وزير التجارة الإماراتي: ليس واضحا كيف سيطبق إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على الدول التي تجري تعاملات تجارية مع إيران وسنرى ما إذا كان سيؤثر على واردات المواد الغذائية

