رئيس الحكومة اللبنانية: العلاقة بين الأردن ولبنان ثابتة وليست موسمية واجتماعنا اليوم كان بنّاءً من حيث بحثنا في النقل والاستثمار والتعليم والصحة والاعلام والاقتصاد الرقميّ والأمن ووقّعنا مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم

