رئيس الحكومة اللبنانية: زيارة نظيري الأردنيّ تمثّل فرصة حقيقية لإعادة توجيه البوْصلة نحو سياسة تعيد بناء الدولة ونذكّر بأنّ هذا المسار لم يبدأ اليوم إذ زرتُ الأردن سابقًا

رئيس الحكومة اللبنانية: العلاقة بين الأردن ولبنان ثابتة وليست موسمية واجتماعنا اليوم كان بنّاءً من حيث بحثنا في النقل والاستثمار والتعليم والصحة والاعلام والاقتصاد الرقميّ والأمن ووقّعنا مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم