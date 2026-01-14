وزير العدل لـ #حوار_المرحلة: الخريطة السياسية في الشرق الاوسط تنقلب بسرعة ومصلحة لبنان الحياد

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": مرحلة المغامرات انتهت وهناك مصلحة شعب كامل والوقت حان لنعي انه من الواجب تحييد لبنان والتركيز على بناء الدولة وحماية المجتمع اللبناني

وزير العدل لـ #حوار_المرحلة: مجلس القضاء الأعلى عُين على أساس الكفاءة بعيدًا من المحاصصة السياسية