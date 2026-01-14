التالي

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": علينا جر اسرائيل الى الملعب السياسي لأنه تبين انها اقوى في الملعب العسكري والدولة يجب أن يكون لديها حصرية السلاح وعلى حزب الله التعاون وتسليم السلاح