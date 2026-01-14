التالي

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع النائب جورج عدوان بدأت متوترة ولكن اليوم باتت أفضل وهناك تعاون معه ومع جورج عقيص لم يكن هناك مشكلة والعلاقة مع وزراء "القوات" ممتازة