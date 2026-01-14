الأخبار
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع النائب جورج عدوان بدأت متوترة ولكن اليوم باتت أفضل وهناك تعاون معه ومع جورج عقيص لم يكن هناك مشكلة والعلاقة مع وزراء "القوات" ممتازة

2026-01-14
وزير العدل لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: العلاقة مع النائب جورج عدوان بدأت متوترة ولكن اليوم باتت أفضل وهناك تعاون معه ومع جورج عقيص لم يكن هناك مشكلة والعلاقة مع وزراء &quot;القوات&quot; ممتازة
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": العلاقة مع النائب جورج عدوان بدأت متوترة ولكن اليوم باتت أفضل وهناك تعاون معه ومع جورج عقيص لم يكن هناك مشكلة والعلاقة مع وزراء "القوات" ممتازة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

