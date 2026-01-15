السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: نريد دعم كل مصالح لبنان ومن ضمنها الجيش اللبناني

السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: الـ scanners مهمة للعمل الطبيعي لأي مرفأ وأنا مستعد لتفقد أي مكان يجب تفقده

السفير الاميركي من مرفأ بيروت: وتيرة العمل سريعة واعتز انني هنا ويجب العودة الى العمل الطبيعي وان تكون الاموال عادة الى خزينة الدولة والا يكون هناك تهريب