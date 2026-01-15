الأخبار
السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: الـ scanners مهمة للعمل الطبيعي لأي مرفأ وأنا مستعد لتفقد أي مكان يجب تفقده
آخر الأخبار
2026-01-15 | 04:59
مشاهدات عالية
السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: الـ scanners مهمة للعمل الطبيعي لأي مرفأ وأنا مستعد لتفقد أي مكان يجب تفقده
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار لبنان
06:39
أبوفاعور: مزاعم تحريضيّة على أبواب الإنتخابات النّيابيّة
أخبار لبنان
06:39
أبوفاعور: مزاعم تحريضيّة على أبواب الإنتخابات النّيابيّة
0
آخر الأخبار
06:34
الوكالة الوطنية: مسيرة تستهدف حي المسارب في العديسة بقنبلة صوتية أثناء تفكيك عبوات ناسفة
آخر الأخبار
06:34
الوكالة الوطنية: مسيرة تستهدف حي المسارب في العديسة بقنبلة صوتية أثناء تفكيك عبوات ناسفة
0
أخبار دولية
06:29
وزير خارجية الصين يدعو لضبط النفس والحوار خلال اتصال مع نظيره الإيراني
أخبار دولية
06:29
وزير خارجية الصين يدعو لضبط النفس والحوار خلال اتصال مع نظيره الإيراني
0
منوعات
06:16
تصنيف 2026: إليكم أقوى جوازات السفر عالميًا
منوعات
06:16
تصنيف 2026: إليكم أقوى جوازات السفر عالميًا
آخر الأخبار
06:34
الوكالة الوطنية: مسيرة تستهدف حي المسارب في العديسة بقنبلة صوتية أثناء تفكيك عبوات ناسفة
آخر الأخبار
06:34
الوكالة الوطنية: مسيرة تستهدف حي المسارب في العديسة بقنبلة صوتية أثناء تفكيك عبوات ناسفة
0
آخر الأخبار
06:01
مريض في مستشفى جبل لبنان بحاجة لدم من اي فئة للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 181093-79
آخر الأخبار
06:01
مريض في مستشفى جبل لبنان بحاجة لدم من اي فئة للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 181093-79
0
أخبار لبنان
05:27
الأشغال أعلنت مواكبتها العاصفة بجهوزية ميدانية: معالجة سريعة للنقاط الطارئة
أخبار لبنان
05:27
الأشغال أعلنت مواكبتها العاصفة بجهوزية ميدانية: معالجة سريعة للنقاط الطارئة
0
آخر الأخبار
04:58
السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: نريد دعم كل مصالح لبنان ومن ضمنها الجيش اللبناني
آخر الأخبار
04:58
السفير الأميركي ميشال عيسى من مرفأ بيروت: نريد دعم كل مصالح لبنان ومن ضمنها الجيش اللبناني
منوعات
2026-01-13
جريمة شرف تهزّ بلد أوروبي... أب سوري قتل ابنته لأنها أصبحت "تميل إلى الغرب"
منوعات
2026-01-13
جريمة شرف تهزّ بلد أوروبي... أب سوري قتل ابنته لأنها أصبحت "تميل إلى الغرب"
0
أخبار لبنان
2025-12-06
اضاءة شجرة الميلاد في مدينة البترون
أخبار لبنان
2025-12-06
اضاءة شجرة الميلاد في مدينة البترون
0
أخبار لبنان
04:59
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها
أخبار لبنان
04:59
السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها
0
عالم الطبخ
2025-12-15
الريزوتو مع الفطر المجفف والكستناء بصلصة مميزة... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2025-12-15
الريزوتو مع الفطر المجفف والكستناء بصلصة مميزة... وصفة شهية على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
أخبار دولية
01:08
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
أخبار دولية
01:08
وزير الخارجية الإيراني: لا توجد خطة لتنفيذ أحكام إعدام
0
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
1
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
3
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
أمن وقضاء
03:29
استدرجوه إلى عرمون وقتلوه ورمو جثته في عين عنوب... بهدف سرقة أمواله
4
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
5
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
6
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
7
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
8
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
