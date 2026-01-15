الأخبار
الجيش الإسرائيليّ يستهدف مشغرة بغارتين تحذيريتين

2026-01-15 | 10:26
0min
الجيش الإسرائيليّ يستهدف مشغرة بغارتين تحذيريتين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية عن قرار استئناف الرحلات ​عبر قناة السويس: إيجابيّ للغاية
الجيش الإسرائيلي يشن غارة تحذيرية على أحد المبنيين المهددين في بلدة مشغرة - البقاع الغربي
