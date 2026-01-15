رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية عن قرار استئناف الرحلات ​عبر قناة السويس: إيجابيّ للغاية

وصفت رابطة الصناعات الكيماوية الألمانية (في.‍سي.آي) قرار شركة ميرسك للشحن البحريّ استئناف الرحلات ⁠الخاصة بإحدى خدماتها عبر قناة السويس والبحر الأحمر ‍بأنه ‍مؤشر ‌إيجابيّ للغاية.



لكنّها، حذّرت في الوقت نفسه ⁠من أنّ ذلك سيزيد من ضغط الواردات من الصين.



وقالت الرابطة في بيان: "⁠يتجه نحو ‍40 في المئة من صادرات ‍المواد الكيماوية والصيدلانية ‌خارج أوروبا إلى آسيا، والغالبية العظمى عبر البحر".



وأضافت: "من شأن العودة إلى قناة السويس أن تخفف من تكاليف الشحن. إلا أنه في الوقت نفسه، يتزايد ضغط الواردات من الصين، إذ أن نحو ⁠ثلث الواردات من الدول غير الأوروبية ‍يأتي من آسيا".