وزير الطاقة جو الصدي: الثقة تعود تدريجيا الى القطاع الكهربائي في لبنان ونشكر البنك الدولي على الدعم

آخر الأخبار
2026-01-16 | 05:44
وزير الطاقة جو الصدي: الثقة تعود تدريجيا الى القطاع الكهربائي في لبنان ونشكر البنك الدولي على الدعم
وزير الطاقة جو الصدي: الثقة تعود تدريجيا الى القطاع الكهربائي في لبنان ونشكر البنك الدولي على الدعم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

وزير المالية ياسين جابر بعد اللقاء مع وفد البنك الدولي: المنحة التي قدمها البنك الدولي ستساعد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على التقدم في المخطط التي سينفذ من خلاله قرض ال٢٥٠ مليون دولار وجزء منه هو مشروع توليد الكهرباء من خلال محطة للطاقة الشمسية
مبادرة تاريخية للكونسرفتوار في لبنان والمنطقة... إطلاق "جائزة ومهرجان بيروت الدولي للغيتار" في احتفالية دبلوماسية وثقافية (صور)
10:32

الوكالة الوطنية للاعلام: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من ساحة بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل

10:14

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في زيارة معايدة وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والشؤون الأمنية ذات الاهتمام المشترك

عالم الطبخ
10:09

المجدرة وسلطة العدس... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

أخبار دولية
09:50

الجيش الإسرائيلي يقول إنه رد على "انتهاك صارخ" للهدنة في غزة

10:32

الوكالة الوطنية للاعلام: محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من ساحة بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل

10:14

وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في زيارة معايدة وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والشؤون الأمنية ذات الاهتمام المشترك

عالم الطبخ
10:09

المجدرة وسلطة العدس... طبقان مميزان على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

08:56

"حماس": جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط

أمن وقضاء
08:05

توقيفات لشعبة المعلومات في قضية مقتل شاب في شكا

آخر الأخبار
2025-12-15

البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني

خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

آخر الأخبار
2025-12-05

وزير الإعلام بول مرقص لـ"الجزيرة": هدفنا أن ينتهي الجيش من حصر السلاح في نهاية العام للانتقال للمرحلة التالية

أخبار لبنان
07:17

افتتاح منشأة لمعالجة نفايات طبية معدية في الكرنتينا برعاية UNDP

أخبار لبنان
07:08

جابر: قروض طويلة الأمد لتغطية عجز الموازنة ومشاريع طاقة بدعم من البنك الدولي

أخبار دولية
06:41

ويتكوف: نأمل بحلّ دبلوماسي مع إيران ونزع سلاح حماس شرط لسلام طويل الأمد

أخبار دولية
02:46

نائب مبعوث إيران في الأمم المتحدة: طهران لا تسعى إلى التصعيد ولا إلى المواجهة

أخبار دولية
00:24

مبعوث: واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني وكل الخيارات مطروحة

حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

تقارير نشرة الاخبار
13:39

مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس الكسليك وجمعية بيروت ماراثون

تقارير نشرة الاخبار
13:35

نوابغ العرب تكرّم لبنانيَيْن في دبي

تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

اقتصاد
02:53

إليكم جدول أسعار المحروقات..

حال الطقس
16:23

تحذير من الجليد اليوم… وأمطار وثلوج نهاية الأسبوع

حال الطقس
02:17

لبنان على موعد مع منخفض جوي كانوني معتاد

تقارير نشرة الاخبار
13:31

فساد في الجو وسلامة الطيران بخطر

خبر عاجل
15:51

غارة من مسيرة إسرائيلية على محيط بلدة ميفدون جنوبي لبنان

خبر عاجل
10:57

موقع الخزانة الاميركية: عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية والعقوبات تستهدف أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ علي لاريجاني

خبر عاجل
16:57

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماتشادو تقول إنها "قدمت" جائزة نوبل للسلام إلى ترامب

اسرار
23:46

أسرار الصحف 16-01-2026

Learn More