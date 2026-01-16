الأخبار
وزير المالية ياسين جابر بعد اللقاء مع وفد البنك الدولي: المنحة التي قدمها البنك الدولي ستساعد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على التقدم في المخطط التي سينفذ من خلاله قرض ال٢٥٠ مليون دولار وجزء منه هو مشروع توليد الكهرباء من خلال محطة للطاقة الشمسية
2026-01-16 | 05:44
وزير المالية ياسين جابر بعد اللقاء مع وفد البنك الدولي: المنحة التي قدمها البنك الدولي ستساعد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على التقدم في المخطط التي سينفذ من خلاله قرض ال٢٥٠ مليون دولار وجزء منه هو مشروع توليد الكهرباء من خلال محطة للطاقة الشمسية
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
