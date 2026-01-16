التحكم المروري: تعطل سيارة اول نفق المطار باتجاه خلدة سببت بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج سير بعبدا

وزير المالية ياسين جابر بعد اللقاء مع وفد البنك الدولي: المنحة التي قدمها البنك الدولي ستساعد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على التقدم في المخطط التي سينفذ من خلاله قرض ال٢٥٠ مليون دولار وجزء منه هو مشروع توليد الكهرباء من خلال محطة للطاقة الشمسية

السابق