الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أفغانستان: 7 قتلى على الأقل في انفجار كابول

آخر الأخبار
2026-01-19 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أفغانستان: 7 قتلى على الأقل في انفجار كابول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أفغانستان: 7 قتلى على الأقل في انفجار كابول

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأقل

انفجار

كابول

LBCI التالي
"قسد": التحالف بقيادة أميركا لم يتدخل بواقعة السجن رغم الدعوات المتكررة
في الصين... معدل المواليد عام 2025 في أدنى مستوياته التاريخية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:29

ضو وجّه سؤالًا إلى الحكومة في شأن مطمر الكوستا برافا

LBCI
خبر عاجل
15:28

"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة

LBCI
آخر الأخبار
15:26

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع

LBCI
آخر الأخبار
15:25

سلام وصل إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي وكان في استقباله سفير لبنان لدى برن حسين حيدر والقنصل ساندي خليل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:26

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع

LBCI
آخر الأخبار
15:25

سلام وصل إلى دافوس – سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي وكان في استقباله سفير لبنان لدى برن حسين حيدر والقنصل ساندي خليل

LBCI
آخر الأخبار
15:10

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترمب عبرا عن تطلعهما لرؤية سوريا قوية موحدة لمواجهة التحديات

LBCI
آخر الأخبار
15:09

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترامب اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته وعلى ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-24

بعد مشاركته في دوري ابطال آسيا... بعثة فريق العطاء الغازية للميني فوتبول عادت الى بيروت

LBCI
فنّ
2026-01-13

"رجاءً لا ترتكبوا الخطأ نفسه"... بعد تداول خبر توقيفه: جان يامان يردّ ويحسم الجدل

LBCI
آخر الأخبار
14:57

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": تعرفة "تاكسي المطار" باتت رسمية وموحّدة يمكن الاطلّاع عليها عبر تطبيقات الوزارة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

اتفاق القضاء على قسد: لماذا تخلت اميركا عن الجماعة وماذا كسب الشرع؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

تطبيق اتفاق انتشار الجيش السوري في مناطق سيطرة قسد يبدأ… والسجون تشعل الميدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

اعتكاف المساعدين القضائيين يفتح الباب على ازمات قضائية لا تنتهي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تل أبيب ترفع التأهب الجوي وتدرس خيارات المواجهة مع إيران

LBCI
أخبار دولية
13:53

نتنياهو: إذا إرتكبت إيران خطأً وهاجمتنا فسنرد بقوة لم تعرفها من قبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أهالي شهداء وضحايا انفجار المرفأ يتوعدون المديرة العامة للجمارك: "سنرميك خارجا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان في دافوس والعين على صندوق النقد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تريد التزلّج في بلد غير لبنان؟ دافوس تحتضن الثلج ومنتدى الاقتصاد العالمي

LBCI
أخبار دولية
13:28

مع انطلاقة 2026… هل ترث ميرومي عرش لابوبو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:58

حصيلة مخالفات السّرعة الزائدة وتوقيفات قوى الأمن خلال أسبوع

LBCI
حال الطقس
02:27

إليكم تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
08:06

يُروّجون المخدرات عبر التوك توك في البقاع الأوسط… فوقعوا في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
06:35

يعاني من اضطرابات عقلية... قوى الأمن تعمّم صورة شاب مجهول الهويّة

LBCI
صحف اليوم
00:49

مصادر “الجمهورية”: لبنان سيدخل مرحلة من ثلاثة محاور مع انتهاء الزيارة “الخماسية”

LBCI
أمن وقضاء
12:01

أمن الدولة يوقف رئيس المصلحة وموظفين رسميين في مالية النبطية بتهم الرشى والابتزاز

LBCI
أخبار لبنان
05:24

وزير العدل من بكركي: العمل جارٍ بملف انفجار المرفأ... وهذا ما قاله عن تعيين غراسيا القزي

LBCI
أخبار لبنان
11:49

كرامي: المدارس التي اضطرت إلى الإقفال نتيجة الأحوال الجوية ستعوض على المتعلمين بدل أيام التعطيل القسري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More