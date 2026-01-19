الأخبار
في الصين... معدل المواليد عام 2025 في أدنى مستوياته التاريخية
منوعات
2026-01-19
في الصين... معدل المواليد عام 2025 في أدنى مستوياته التاريخية
انخفض معدل المواليد في الصين العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات عام 1949، رغم جهود السلطات لوقف هذا التراجع، وفق ما أظهرت بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الاثنين.
وبذلك تسجل الصين تراجعا في عدد سكانها للعام الرابع على التوالي، إذ أحصت 7,92 مليون ولادة عام 2025، أي ما نسبته 5,63 ولادة لكل ألف نسمة.
وتعاني الصين من شيخوخة سكانية متسارعة تحاول السلطات التصدي لها بالتشجيع على الزواج والإنجاب وتقديم مساعدات لرعاية الأطفال، وصولا إلى فرض ضرائب على الواقيات الذكرية.
وبحسب النماذج الديموغرافية التي وضعتها الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد سكان الصين من 1,4 مليار اليوم إلى 633 مليونا بحلول العام 2100.
وانخفض معدل المواليد بصورة متواصلة في السنوات الأخيرة بالرغم من التخلي عن سياسة الطفل الواحد منذ عشر سنوات، قبل أن يشهد ارتفاعا طفيفا في 2024 مع تسجيل 6,77 ولادات لكل ألف نسمة.
وتعود آخر أدنى نسبة تاريخية إلى العام 2023 حين سجلت الصين معدل 6,39 ولادات لكل ألف نسمة. كذلك تراجعت معدلات الزواج إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
ويعدل العديد من الأزواج الشباب عن الإنجاب بسبب كلفة التعليم المرتفعة وإعطاء الأولوية للنجاح المهني.
وفي المقابل، سجلت الصين 11,31 مليون وفاة عام 2025، أي بمعدل 8,04 وفيات لكل ألف شخص.
المصدر: فرانس برس
