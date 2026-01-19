وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": هناك نحو 12 ألف لوحة تسجيل مزوّرة بين الباصات الكبيرة والفانات الصغيرة ويجب الانتقال بها إلى العمل الشرعي وهدفنا استيعابها وتشغيلها بطريقة شرعية

التالي

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": طالبتُ في مجلس الوزراء بموازنة قدرها 800 مليون دولار ثم في مجلس النواب بمليار و200 مليون دولار لكن لم يُخصَّص لنا سوى 200 مليون دولار فقط لكل لبنان