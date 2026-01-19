وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": طالبتُ في مجلس الوزراء بموازنة قدرها 800 مليون دولار ثم في مجلس النواب بمليار و200 مليون دولار لكن لم يُخصَّص لنا سوى 200 مليون دولار فقط لكل لبنان

وزير الأشغال فايز رسامني لـ"عشرين 30": الامكانيات محدودة وسنحارب اللوحات المزورة شيئا فشيئا ونتكل على الهبات ونعمل مع الدولة الصينية على هبة 100 باص ستصل قريبا

وزير الأشغال فايز رسامني لـ"عشرين 30": الامكانيات محدودة وسنحارب اللوحات المزورة شيئا فشيئا ونتكل على الهبات ونعمل مع الدولة الصينية على هبة 100 باص ستصل قريبا

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": هناك نحو 12 ألف لوحة تسجيل مزوّرة بين الباصات الكبيرة والفانات الصغيرة ويجب الانتقال بها إلى العمل الشرعي وهدفنا استيعابها وتشغيلها بطريقة شرعية