وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": نسبة حوادث السير مرتفعة ومعظمها تطال المشاة بنسبة 70% تليها الدراجات النارية بنسبة 30% إضافة إلى أن فقدان الإنارة على الطرقات يتسبب أيضًا بوقوع العديد من الحوادث