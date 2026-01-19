محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية في بلدة البستان وقذيفة على أطراف أحراش اللبونة

أوجيرو: عطل طرأ في سنترال انطلياس وفرقنا تعمل على إصلاحه

أوجيرو: عطل طرأ في سنترال انطلياس وفرقنا تعمل على إصلاحه

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": في ما يتعلّق بتعيين غراسيا القزي أؤيّد شخصيًا موقف رئيس الحكومة