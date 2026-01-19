أوجيرو: عطل طرأ في سنترال انطلياس وفرقنا تعمل على إصلاحه

التالي

الرئاسة السورية: الرئيس الشرع والرئيس ترامب اتفقا على مواصلة التعاون في مكافحة تنظيم الدولة وإنهاء تهديداته وعلى ضرورة ضمان حقوق الشعب الكردي ضمن إطار الدولة السورية