وزارة الدفاع الإماراتية: القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن بشكل رسمي وعلني بتاريخ الثالث من كانون الأول 2025 وقد شمل ذلك نقل جميع المعدات والأسلحة والأجهزة وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة والمتعارف عليها

رسامني لـ "عشرين 30": في ما يخص مصلحة سكك الحديد هناك فكرة لإعادة تشغيل الخط من بيروت إلى جونية لكن الطريق البحرية المستخدمة حاليًا هي ضمن أملاك سكة الحديد ومن المستحيل إقفالها لما قد يسببه ذلك من ازدحام وبرأيي لا جدوى اقتصادية حاليًا من تشغيل القطار

السابق