التحكم المروري: طريق ترشيش - زحلة مقطوعة أمام كل المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد

وزارة الدفاع الإماراتية: القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن بشكل رسمي وعلني بتاريخ الثالث من كانون الأول 2025 وقد شمل ذلك نقل جميع المعدات والأسلحة والأجهزة وفقاً للإجراءات العسكرية المعتمدة والمتعارف عليها

