فيتش: أي تحول في نقل النفط الإيراني من "أسطول الظل" إلى الناقلات العادية لا يزال يمثل مخاطرة

فيتش: من غير المرجح أن يتغير حجم النفط العالمي سريعا نظرا لأن الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الفنزويلي ونقله ستستغرق وقتا طويلا

مسؤول أميركي: نحو 200 سجين من تنظيم الدولة الإسلامية فروا من سجن الشدادي السوري بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية إلا أن قوات الحكومة السورية عاودت القبض على الكثير منهم