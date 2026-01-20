فيتش: من غير المرجح أن يتغير حجم النفط العالمي سريعا نظرا لأن الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الفنزويلي ونقله ستستغرق وقتا طويلا

وزير الخارجية الفرنسي: ندعم تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة لكننا لا ندعم إنشاء منظمة تحل محل الأمم المتحدة

فيتش: أي تحول في نقل النفط الإيراني من "أسطول الظل" إلى الناقلات العادية لا يزال يمثل مخاطرة