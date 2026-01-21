الوكالة الوطنية للإعلام: استهداف رابيد على طريق البازورية

النائب غياث يزبك للـLBCI: المقصود من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو اختبار يجب أن تقوم به الدول لتجديد التمثيل السياسي في البلد وهو أهم من عملية تسليم السلاح وأهم من تمسّك الدولة بقراراتها وعلاقاتها الدولية ودبلوماسيتها

غياث يزبك للـLBCI في ما يخصّ تعيين غراسيا قزي مديرا عاما للجمارك: لم نقبل بهذا التعيين نتيجة اتفاق أو تواطؤ قمنا به لكن ليست لدينا أيّ صلاحية أو تدخل في آليّات التعيين الرسمية فلا يجري التشاور معنا بالأسماء التي تطرح ونحن نتفاجأ بالتعيينات التي تحصل