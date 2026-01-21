غياث يزبك للـLBCI في ما يخصّ تعيين غراسيا قزي مديرا عاما للجمارك: لم نقبل بهذا التعيين نتيجة اتفاق أو تواطؤ قمنا به لكن ليست لدينا أيّ صلاحية أو تدخل في آليّات التعيين الرسمية فلا يجري التشاور معنا بالأسماء التي تطرح ونحن نتفاجأ بالتعيينات التي تحصل

