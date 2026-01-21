النائب غياث يزبك للـLBCI: إذا استحال وظل باب المجلس معرضا للإغلاق ندعو وزير الداخلية إلى إصدار قرار بإجراء الانتخابات على القاعدة نفسها التي جرت عليها انتخابات 2022

النائب غياث يزبك للـLBCI: المقصود من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها هو اختبار يجب أن تقوم به الدول لتجديد التمثيل السياسي في البلد وهو أهم من عملية تسليم السلاح وأهم من تمسّك الدولة بقراراتها وعلاقاتها الدولية ودبلوماسيتها

