أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف أحد عناصر حزب الله في منطقة برج الشمالي بجنوب لبنان

التالي

غياث يزبك للـLBCI: الرئيس برّي يحاول كسب الوقت من خلال تأجيل الانتخابات من شهر أيار إلى تموز كما يحاول تأجيل الجلسات التشريعية لأن المجلس يتجه نحو تعديل قانون الانتخاب بطريقة لا ترضيه فهو قد يخسر رئاسة المجلس ويحاول تسويق أنه المحاور الشيعي مع الغرب