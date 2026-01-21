ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم ومعها تنهض بقية دول العالم ومعها تنخفض

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم ومعها تنهض بقية دول العالم ومعها تنخفض

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: كانت سياستي الاقتصادية ناجحة جداً وهو نجاح غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة