ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: الولايات المتحدة هي المحرك الاقتصادي للعالم ومعها تنهض بقية دول العالم ومعها تنخفض

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: التركيز على الطاقة النظيفة والهجرة الجماعية أضرا بأوروبا

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: التركيز على الطاقة النظيفة والهجرة الجماعية أضرا بأوروبا

ترامب من منتدى دافوس الاقتصادي: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات حتى الآن