LBCI
LBCI

ترمب يوقع على ميثاق مجلس سلام غزة

آخر الأخبار
2026-01-22 | 05:35
ترمب يوقع على ميثاق مجلس سلام غزة
0min
ترمب يوقع على ميثاق مجلس سلام غزة

 
 
آخر الأخبار

ميثاق

وزير الخارجيّة الأميركيّة: نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
بوتين يقول إن روسيا مستعدة لإرسال مليار دولار لمجلس السلام لدعم الشعب الفلسطيني
آخر الأخبار

أخبار لبنان
07:51

عودة العمل في مرفأ بيروت إلى طبيعته مع تمديد ساعات التشغيل

07:50

المتحدث باسم الحكومة العراقية: نقل عناصر تنظيم الدولة من سوريا للعراق خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي

07:50

هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل

07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

07:50

المتحدث باسم الحكومة العراقية: نقل عناصر تنظيم الدولة من سوريا للعراق خطوة استباقية للدفاع عن أمننا القومي

07:50

هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: المجلس المصغر سيبحث مسألة إعادة فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل

07:28

الرئاسة الأوكرانية: بدء الاجتماع بين ترامب وزيلينسكي في دافوس

07:03

نقابة أطباء اسنان طرابلس في قصر بعبدا، والرئيس جوزاف عون وعد بمتابعة مطالبها

07:03

نقابة أطباء اسنان طرابلس في قصر بعبدا، والرئيس جوزاف عون وعد بمتابعة مطالبها

06:47

الخارجية رحبت باتفاق الحكومة السورية وقسد...

07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

13:11

إصابة عدد من الصحافيين من بينهم الزميل محمد زيناتي جراء تطاير الحجارة من الغارات الإسرائيلية على قناريت

07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

13:31

قرار نتنياهو يشعل خلافًا داخليًا: مجلس السلام هدية لحماس؟

13:27

السيسي: من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة

04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

08:53

إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا قناريت والكفور في النبطية وجرجوع

15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

10:22

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

10:38

الجيش الإسرائيلي: سنشن هجمات على بنى تحتية لحزب الله في بلدتي الخرايب وأنصار في جنوب لبنان

14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

