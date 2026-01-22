وزير الخارجيّة الأميركيّة: نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك