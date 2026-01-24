المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش للـLBCI: فريقان من الانقاذ يعملان في موقع انهيار المبنى أحدهما في الطوابق السفلى والآخر من الأعلى للوصول إلى مكان وجود العائلة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك