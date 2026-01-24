الأخبار
متحدث باسم حكومة الإمارات: المحادثات جرت في أجواء بناءة وإيجابية وركزت على العناصر البارزة في إطار السلام الذي اقترحته أميركا
2026-01-24 | 08:35
متحدث باسم حكومة الإمارات: المحادثات جرت في أجواء بناءة وإيجابية وركزت على العناصر البارزة في إطار السلام الذي اقترحته أميركا
مصدر أمني لقناة الإخبارية السورية: الأمن الداخلي يفرج عن 126 سجيناً من نزلاء سجن الأقطان في الرقة جميعهم دون 18 عاماً
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران
11:39
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو
آخر الأخبار
11:39
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو
أخبار دولية
11:36
العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا
أخبار دولية
11:36
العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا
فنّ
11:31
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
فنّ
11:31
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
أمن وقضاء
11:30
مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
11:30
مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة
11:50
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستبدأ غدا الأحد في أبوظبي
آخر الأخبار
11:50
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي: الجولة المقبلة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستبدأ غدا الأحد في أبوظبي
آخر الأخبار
11:39
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو
آخر الأخبار
11:39
رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو
فنّ
11:31
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
فنّ
11:31
بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!
10:13
نواف سلام: نسعى الى استعادة الثقة العربية وثقة العالم بنا لنتمكن من جمع الإمكانات المطلوبة لإعادة الإعمار في الجنوب وكل ما فعلناه حتى اليوم ليس كافيا وفي الاشهر القليلة المقبلة سنستفيد من قرض فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لإعادة الإعمار
آخر الأخبار
10:13
نواف سلام: نسعى الى استعادة الثقة العربية وثقة العالم بنا لنتمكن من جمع الإمكانات المطلوبة لإعادة الإعمار في الجنوب وكل ما فعلناه حتى اليوم ليس كافيا وفي الاشهر القليلة المقبلة سنستفيد من قرض فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لإعادة الإعمار
09:57
نواف سلام: اتخذنا قرار حصر السلاح في بياننا الوزاري ولن نتراجع عنه والرئيس الفرنسي أكد أنه مع وقف العمليات العدائية على لبنان ونستمر في العمل للوصول الى هذا الوقف ولانسحاب اسرائيل من أراضينا واستعادة الأسرى وسنواصل حشد الدعم العربي والدولي
آخر الأخبار
09:57
نواف سلام: اتخذنا قرار حصر السلاح في بياننا الوزاري ولن نتراجع عنه والرئيس الفرنسي أكد أنه مع وقف العمليات العدائية على لبنان ونستمر في العمل للوصول الى هذا الوقف ولانسحاب اسرائيل من أراضينا واستعادة الأسرى وسنواصل حشد الدعم العربي والدولي
أخبار لبنان
10:09
"من أجل تحسين قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وزير الصناعة
أخبار لبنان
10:09
"من أجل تحسين قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وزير الصناعة
آخر الأخبار
10:04
نواف سلام: لا مهل محددة لحصر السلاح لأن ذلك مرتبط بواقع التقييم الذي يقوم به الجيش للمناطق وبقدرته على تنفيذ هذه الأعمال وفق الإمكانات من الدعم المادي واللوجستي التي يمكننا تأمينها
آخر الأخبار
10:04
نواف سلام: لا مهل محددة لحصر السلاح لأن ذلك مرتبط بواقع التقييم الذي يقوم به الجيش للمناطق وبقدرته على تنفيذ هذه الأعمال وفق الإمكانات من الدعم المادي واللوجستي التي يمكننا تأمينها
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
08:59
ما جديد مبنى القبة الذي انهار؟
تقارير نشرة الاخبار
08:59
ما جديد مبنى القبة الذي انهار؟
تقارير نشرة الاخبار
07:48
زيارة سلام إلى باريس تتصدرها تحضيرات مؤتمر دعم الجيش
تقارير نشرة الاخبار
07:48
زيارة سلام إلى باريس تتصدرها تحضيرات مؤتمر دعم الجيش
أخبار لبنان
07:20
الخطيب من الجنوب: العدوان سببه أطماع العدو لا السلاح
أخبار لبنان
07:20
الخطيب من الجنوب: العدوان سببه أطماع العدو لا السلاح
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أخبار لبنان
05:04
رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت
أمن وقضاء
04:42
الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة
أمن وقضاء
04:42
الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
فنّ
04:47
ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
07:08
تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:23
فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:29
مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
05:14
من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
أخبار لبنان
23:50
في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين
حال الطقس
04:23
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
حال الطقس
04:23
طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
أخبار لبنان
08:08
أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح
