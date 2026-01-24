الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران

آخر الأخبار
2026-01-24 | 07:40
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران
0min
هآرتس عن مصادر: زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل اليوم هدفها التنسيق تحسبا لأي هجوم محتمل على إيران

 
 
آخر الأخبار

مصادر:

زيارة

القيادة

الوسطى

الأميركية

إسرائيل

اليوم

هدفها

التنسيق

تحسبا

محتمل

إيران

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:39

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو

LBCI
أخبار دولية
11:36

العراق يباشر تسلّم دفعة جديدة من معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا

LBCI
فنّ
11:31

بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!

LBCI
أمن وقضاء
11:30

مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة

LBCI
آخر الأخبار
11:39

رويترز نقلا عن مسؤول أميركي كبير: ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب التقيا بالرئيس الروسي لمدة أربع ساعات في موسكو

LBCI
فنّ
11:31

بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!

LBCI
آخر الأخبار
10:13

نواف سلام: نسعى الى استعادة الثقة العربية وثقة العالم بنا لنتمكن من جمع الإمكانات المطلوبة لإعادة الإعمار في الجنوب وكل ما فعلناه حتى اليوم ليس كافيا وفي الاشهر القليلة المقبلة سنستفيد من قرض فرنسي بقيمة 70 مليون يورو لإعادة الإعمار

LBCI
آخر الأخبار
10:12

نواف سلام: نحن نعمل على تحسين الجباية بالكهرباء والتي ستدخل موارد الى الدولة

LBCI
آخر الأخبار
09:57

نواف سلام: اتخذنا قرار حصر السلاح في بياننا الوزاري ولن نتراجع عنه والرئيس الفرنسي أكد أنه مع وقف العمليات العدائية على لبنان ونستمر في العمل للوصول الى هذا الوقف ولانسحاب اسرائيل من أراضينا واستعادة الأسرى وسنواصل حشد الدعم العربي والدولي

LBCI
أخبار لبنان
10:09

"من أجل تحسين قانون الفجوة المالية"... هذا ما قاله وزير الصناعة

LBCI
آخر الأخبار
10:04

نواف سلام: لا مهل محددة لحصر السلاح لأن ذلك مرتبط بواقع التقييم الذي يقوم به الجيش للمناطق وبقدرته على تنفيذ هذه الأعمال وفق الإمكانات من الدعم المادي واللوجستي التي يمكننا تأمينها

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:59

ما جديد مبنى القبة الذي انهار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:48

زيارة سلام إلى باريس تتصدرها تحضيرات مؤتمر دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:20

الخطيب من الجنوب: العدوان سببه أطماع العدو لا السلاح

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
أخبار لبنان
05:04

رئيس بلدية طرابلس يرفع الصوت عبر الـLBCI: لم يعد يكفي إصدار بيانات استنكار..ونحن في سباق مع الوقت

LBCI
أمن وقضاء
04:42

الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة

LBCI
فنّ
04:47

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
أخبار لبنان
23:50

في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين

LBCI
حال الطقس
04:23

طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
08:08

أمين عام الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية سلوم ملاعب للـLBCI: ما حصل مع طياري التحليق الشراعي هو هبوط اضطراري مدروس إنتهى بنجاح

