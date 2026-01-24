رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أكدت للرئيس ماكرون تمسكنا بالدور التي لعبته فرنسا في الجنوب عندما تشكلت أول قوة لـ”اليونيفيل“ وهي لا تزال تلعب هذا الدور ولها وجود على أرض الجنوب

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك