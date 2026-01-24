نواف سلام: دور الميكانيزم لم ينتهي ونحن متمسكون به وعندما تقتضي الحاجة لتعزيز وجود مدنيين في الميكانيزم سنقوم بذلك

نواف سلام: لسنا بصدد المواجهة مع الولايات المتحدة وهي شريك أساسي بالميكانيزم وهي لم تقل إنها ستخرج فرنسا من الميكانيزم

رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أكدت للرئيس ماكرون تمسكنا بالدور التي لعبته فرنسا في الجنوب عندما تشكلت أول قوة لـ”اليونيفيل“ وهي لا تزال تلعب هذا الدور ولها وجود على أرض الجنوب